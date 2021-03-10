На арену выходит мощный атлантический циклон: как завтра изменится погода
Холодный арктический антициклон удаляется от нас и на арену выходит мощный атлантический циклон с теплой воздушной массой.
Холодный арктический антициклон удаляется от нас и на арену выходит мощный атлантический циклон с теплой воздушной массой.
Первый признак его приближения - это усиление юго-восточного ветра. Температура воздуха будет постепенно повышаться, но останется на большей части территории в минусовом диапазоне. В четверг еще солнечно, а в последующие дни уже облачно и с осадками. Первая порция осадков в виде снега подойдет к островам вечером и начнет свой путь далее на восток.
В четверг (11.03) днем переменная облачность, без осадков. Вечером на островах облачность увеличится и пойдет снег. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на побережье порывы до 15 м/с, во второй половине дня усилится на островах и западном побережьем 8-13, порывы до 18 м/с. Температура воздуха повысится до 0..-5, на островах до +2°С.