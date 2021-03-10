На арену выходит мощный атлантический циклон: как завтра изменится погода

Первый признак его приближения - это усиление юго-восточного ветра. Температура воздуха будет постепенно повышаться, но останется на большей части территории в минусовом диапазоне. В четверг еще солнечно, а в последующие дни уже облачно и с осадками. Первая порция осадков в виде снега подойдет к островам вечером и начнет свой путь далее на восток.