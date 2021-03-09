Завтра в Эстонии будет солнечно, но холодно
Небольшой и активный циклон с Рижского залива смещается на юго-восток, в то же время над Финским заливом усиливается и распространяется на юг область высокого давления с холодным воздухом.
Небольшой и активный циклон с Рижского залива смещается на юго-восток, в то же время над Финским заливом усиливается и распространяется на юг область высокого давления с холодным воздухом.
На границе двух барических образований небо ясное и погода сухая. Однако в первой половине дня на юге Эстонии еще будут отдельные снежные ливни. Восточный и северо-восточный ветер сохранит свою силу, и при умеренных минусовых температурах будет достаточно промозгло.
В среду (10.03) в северной Эстонии ожидается ясная и сухая погода. На юге страны более облачно, временами будет идти снег, а после обеда повсеместно прояснится. Ветер северо-восточный, восточный 7-12, порывами 15, на побережье 17-20 м/с. После обеда восточный, юго-восточный ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха -7…-12, на островах местами -5°С.