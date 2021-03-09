Завтра в Эстонии будет солнечно, но холодно

На границе двух барических образований небо ясное и погода сухая. Однако в первой половине дня на юге Эстонии еще будут отдельные снежные ливни. Восточный и северо-восточный ветер сохранит свою силу, и при умеренных минусовых температурах будет достаточно промозгло.