По всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

Помимо этого, к вечеру усилится ветер, на побережье порывы будут достигать 23 метров в секунду, пишет Pärnu Postimees .

Поэтому Служба погоды объявили по всей Эстонии предупреждение первого уровня: погода в определенных условиях может быть опасна.

Поскольку многие дороги покроются льдом и дорожные условия могут стать тяжелыми, Транспортный департамент призывает участников дорожного движения быть бдительными.

По прогнозу, сегодня днем облачно. По многим регионам пройдут снег и мокрый снег, местами метели. По многим регионам гололедица. Ветер южных направлений 4-9, порывами до 12, на западных островах юго-западный и западный порывами до 15 м/с, вечером на севере страны восточный и северо-восточный 8-15, на побережье порывами до 18-23 м/с. Температура воздуха на западе страны 0-3 градуса тепла, на востоке 1-7 градусов мороза.

Ночью по многим регионам также продолжатся снегопады и метель. К утру небо в Северной Эстонии прояснится и снегопады прекратятся.

В Таллинне может выпасть до 10 см снега

Согласно прогнозу, сегодня после полудня в Таллинне начнется интенсивный снегопад. Дорожные условия могут быть непредсказуемыми, всем участникам движения следует быть внимательными, предупреждает пресс-служба Таллиннского стратегического центра.

Водителям стоит выбирать подходящую для зимних погодных условий скорость движения и соблюдать увеличенную дистанцию. Кроме того, следует запастись временем, и начинать движение медленно, чтобы привыкнуть к дорожным условиям. Отказаться от поездки стоит водителям, сменившим зимние покрышки на летние, а также в том случае, если глубина протектора зимних шин не соответствует требованиям.

С опасностью гололедицы следует считаться не только автомобилистам и пешеходам, но и всем другим участникам движения.

Обслуживающие предприятия, являющиеся договорными партнерами города, находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы предупреждать образование наледи и осуществлять противогололедную обработку и уборку снега на основании циклов обслуживания.