Циклон удаляется: чего ждать от погоды завтра
На фоне удаляющегося циклона в понедельник ожидается довольно спокойная зимняя погода.
На фоне удаляющегося циклона в понедельник ожидается довольно спокойная зимняя погода.
Ослабевший северный ветер удерживает минусовую температуру. Из-за влияния области низкого давления еще возможны отдельные кратковременные осадки, но все же будет и более ясное небо, и солнце.
В понедельник (8.03) небольшая и переменная облачность. Местами возможен небольшой снег. Ветер северных направлений 5-11, на побережье порывами до 13 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха - 1..-6, на востоке Эстонии до -1°С.