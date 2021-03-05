Штормовой ветер и метель: непогода ожидается в Эстонии и в воскресенье

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что в субботу усилится юго-западный — западный ветер до 17 м/сек, на побережье до 20 м/сек. Температура воздуха постепенно будет повышаться и во многих регионах возрастет опасность гололедицы на дорогах и тротуарах. В течение дня по Эстонии шел снег и мокрый снег, к вечеру осадки усилятся.

Ранее Служба погоды сообщила, что активный циклон, перемещаясь с севера Скандинавии на Финляндию, принесет в Эстонию осадки и штормовой ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с.

В ночь на воскресенье в Эстонии в первые ночные часы будет облачно. Пройдет снег, мокрый снег, местами метель, на западе также и дождь, опасность гололеда, на дорогах гололедица. После полуночи, начиная с севера, облачность рассеется и плотные осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывами 17, на островах и побережье западный и северо-западный ветер 10-15, порывами 20 м/с, после полуночи повсеместно перейдет к северо-западному и останется сильным. Температура воздуха в течение ночи -1..+3, к утру понизится до -1..-6°С.

В воскресенье днем облачно с прояснениями. Время от времени снег, метель. Ветер северо-западный 7-12, порывами 15-20, на островах и побережье 12-17, порывами 20-25 м/с, во второй половине дня постепенно ослабеет. Температура воздуха днем -1..-4, на островах со стороны моря до +1°С.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер юго-западный, западный 8-12, порывы 15-17 м/с, к утру перейдет к северо-западному. Снег, метель. Видимость от умеренной до плохой. Температура воздуха понизится к утру до -3..-5°C.

В воскресенье днем в Причудье северо-западный ветер 8-12, порывы 15 м/с, вечером немного ослабеет и перейдет к северному. Временами снег, метель. Видимость от умеренной до плохой. Температура воздуха днем -2..-4°C.