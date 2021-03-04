Чт, 4.03.2021
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Завтра синоптики обещают мороз и легкие снегопады

Мокрый снег в Таллинне. ФОТО: Mihkel Maripuu

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность, по многим регионам легкие снегопады.

Ветер северо-западный и северный, 3-9, на побережье порывами до 12, до полуночи на островах до 14 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов мороза.

Днем малооблачная погода и переменная облачность, по регионам легкие снегопады. Ветер северо-западный и северный, 3-9, порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 0-6 градусов мороза.

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