Завтра синоптики обещают мороз и легкие снегопады
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность, по многим регионам легкие снегопады.
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность, по многим регионам легкие снегопады.
Ветер северо-западный и северный, 3-9, на побережье порывами до 12, до полуночи на островах до 14 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов мороза.
Днем малооблачная погода и переменная облачность, по регионам легкие снегопады. Ветер северо-западный и северный, 3-9, порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 0-6 градусов мороза.