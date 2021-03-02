В ближайшие дни температура воздуха упадет до 12 градусов мороза

В ночь на четверг ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег перейдут в снег. Утром начиная с севера страны облачность рассеется, осадки прекратятся. Ветер до полуночи юго-западный и западный, после полуночи северо-западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. На дорогах опасность гололедицы. Днем ожидается переменная облачность, местами снег. Ветер северо-западный, 5-10, на островах Западной Эстонии порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью от - 4 до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, по многим регионам снег. Ветер северный и северо-западный, 3-9, до полуночи на островах Западной Эстонии порывами 15 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, местами легкий снег. Ветер северо-западный, 4-10 м/сек. Температура воздуха ночью 3-9 градусов мороза, днем от нуля до 6 градусов мороза.