В ближайшие дни температура воздуха упадет до 12 градусов мороза
По данным службы погоды Эстонии, в конце недели температура воздуха местами понизится ночью до 12 градусов мороза.
По данным службы погоды Эстонии, в конце недели температура воздуха местами понизится ночью до 12 градусов мороза.
В ночь на четверг ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег перейдут в снег. Утром начиная с севера страны облачность рассеется, осадки прекратятся. Ветер до полуночи юго-западный и западный, после полуночи северо-западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. На дорогах опасность гололедицы. Днем ожидается переменная облачность, местами снег. Ветер северо-западный, 5-10, на островах Западной Эстонии порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью от - 4 до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, по многим регионам снег. Ветер северный и северо-западный, 3-9, до полуночи на островах Западной Эстонии порывами 15 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, местами легкий снег. Ветер северо-западный, 4-10 м/сек. Температура воздуха ночью 3-9 градусов мороза, днем от нуля до 6 градусов мороза.
В ночь на субботу ожидается ясная погода, после полуночи начиная с запада облачность уплотнится, местами пройдет небольшой снег. Ветер западных направлений, 3-9, к утру на островах усилится юго-западный ветер порывами 15 м/сек. Днем облачно с прояснениями, снег и мокрый снег, местами метель. Опасность гололедицы. Ветер юго-западный, 7-12, порывами 15, на побережье и островах 10, 15, порывами 20 м/сек. Температура воздуха ночью 2-8, на востоке страны местами до 12 градусов мороза, днем от -1 до 3 градусов тепла.