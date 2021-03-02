Антициклон отходит: чего ждать от погоды завтра

Столбики термометров быстро поднимутся до +5°С, местами - еще на пару градусов выше. Но после обеда появятся более плотные облака, и вечером из них в Харьюмаа и Вирумаа пройдут дождь и мокрый снег. Следующая ночь принесет осадки повсеместно, а к утру четверга похолодает, и это будет началом периода с более зимней погодой.