Антициклон отходит: чего ждать от погоды завтра
Антициклон отходит, уступая место ложбине низкого давления. Но облака покроют небо нескоро, так что в среду еще будет возможность насладится солнечной погодой.
Антициклон отходит, уступая место ложбине низкого давления. Но облака покроют небо нескоро, так что в среду еще будет возможность насладится солнечной погодой.
Столбики термометров быстро поднимутся до +5°С, местами - еще на пару градусов выше. Но после обеда появятся более плотные облака, и вечером из них в Харьюмаа и Вирумаа пройдут дождь и мокрый снег. Следующая ночь принесет осадки повсеместно, а к утру четверга похолодает, и это будет началом периода с более зимней погодой.
В среду (3.03) днем переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня облачность уплотнится, и вечером на севере Эстонии во многих местах пройдут дождь и мокрый снег. Усилится западный, северо-западный ветер 5-11, на побережье порывами до 15, на побережье Вирумаа - до 17 м/с. Температура воздуха +2..+8°С.