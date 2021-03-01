В ближайшие дни синоптики обещают до девяти градусов мороза

В ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западный и северо-западный, 3-9, до полуночи на северном побережье порывами 12 м/сек. Днем ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, вечером на севере страны облачность уплотнится, пройдут дожди и мокрый снег. Ветер западный и юго-западный, 5-10, порывами 13, вечером на побережье Вирумаа до 17 м/сек. Температура воздуха ночью на островах и западном побережье от -1 до 2 градусов тепла, на континенте 1-3 градуса мороза, днем 2-7 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, после полуночи и снег. Утром начиная с севера страны облачность рассеется, осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 5-11, порывами 14, на побережье Вирумаа до 17 м/сек, после полуночи сменит направление на северо-западное и на короткое время ослабеет. Днем ожидается переменная облачность, местами снег. Ветер северо-западный, 5-12, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью от - 1 до 3 градусов тепла, к утру понизится до 0 и до 4 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.