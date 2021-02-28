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Зима не сдается? На первой неделе весны на смену теплой погоде вновь придет похолодание

Фото иллюстративное. ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

По данным Службы погоды Эстонии, в первой половине предстоящей недели местами ожидается по-весеннему теплая погода, но в четверг вновь похолодает.

В ночь на вторник переменная облачность. По многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер западный и юго-западный, 5-10, утром северо-западный, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем ясно, только в первой половине дня на юге страны облачно и по регионам возможны дожди и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Вечером ветер немного уляжется. Температура воздуха 2-8 градусов тепла.

В ночь на среду ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха на островах и западном побережье от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, в материковой части страны 1-5 градусов мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Вечером облачность уплотнится, на северном побережье возможны небольшие осадки. Ветер западный и юго-западный, 5-10, порывами до 14, вечером на побережье Вирумаа порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.

В ночь на четверг преимущественно облачно. Пройдут дожди и мокрый снег, после полуночи также снег. Утром начиная с севера облачность рассеется, а осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 5-11, порывами до 14, до полуночи на побережье Вирумаа до 17 м/сек. После полуночи подует северо-западный ветер, который постепенно уляжется. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, утром упадет до 0-5 градусов мороза. Днем переменная облачность, местами снегопады. Ветер северо-западный, 5-10, на островах и западном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

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