Зима не сдается? На первой неделе весны на смену теплой погоде вновь придет похолодание

В ночь на вторник переменная облачность. По многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер западный и юго-западный, 5-10, утром северо-западный, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем ясно, только в первой половине дня на юге страны облачно и по регионам возможны дожди и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Вечером ветер немного уляжется. Температура воздуха 2-8 градусов тепла.

В ночь на среду ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха на островах и западном побережье от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, в материковой части страны 1-5 градусов мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Вечером облачность уплотнится, на северном побережье возможны небольшие осадки. Ветер западный и юго-западный, 5-10, порывами до 14, вечером на побережье Вирумаа порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.