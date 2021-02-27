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Предупреждение: на дорогах Эстонии возможна гололедица

На второстепенных дорогах гололед. Фото иллюстративное. ФОТО: Elmo Riig

По данным Центра управления движением, с наступлением темноты температура воздуха и на поверхности дорог упадет немного ниже нуля, на дорогах возможна гололедица.

Во второй половине дня на главных и второстепенных шоссе преимущественно сухо. Температуры плюсовые.

Вечером ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха в течение вечера упадет до 0-4 градусов мороза. До полуночи начиная с северо-запада страны пойдут снег и мокрый снег, на западе страны также пройдут дожди. Зона осадков распространится по материковой части страны на восток.  Температура воздуха и на поверхности дорог околонулевая или немного ниже нуля, на островах околонулевая или немного выше нуля. На дорогах повысится вероятность гололедицы.

Департамент транспорта напоминает, что при наличии ремня безопасности им нужно пристегиваться и в автобусе.

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