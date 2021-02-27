Предупреждение: на дорогах Эстонии возможна гололедица

Вечером ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха в течение вечера упадет до 0-4 градусов мороза. До полуночи начиная с северо-запада страны пойдут снег и мокрый снег, на западе страны также пройдут дожди. Зона осадков распространится по материковой части страны на восток. Температура воздуха и на поверхности дорог околонулевая или немного ниже нуля, на островах околонулевая или немного выше нуля. На дорогах повысится вероятность гололедицы.