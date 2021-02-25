Завтра в Эстонии будет тепло, но ветрено

Эстония останется на его западной периферии. Облака принесут с собой слабый дождь, которые быстро промчатся через всю Эстонию, однако вечером возможен и мокрый снег. Ожидается усиление западного и юго-западного ветра, после обеда немного ослабеет, и начиная с островов развернётся на северо-западный. Температура воздуха преимущественно плюсовая, но к вечеру начинается новый приток более холодного воздуха.