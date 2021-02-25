Завтра в Эстонии будет тепло, но ветрено
Вслед за ложбиной низкого давления, которая смещается через Финляндию на восток, образуется новый частичный циклон. В пятницу днем он будет распространяться с юга Карелии в юго-восточном направлении.
Вслед за ложбиной низкого давления, которая смещается через Финляндию на восток, образуется новый частичный циклон. В пятницу днем он будет распространяться с юга Карелии в юго-восточном направлении.
Эстония останется на его западной периферии. Облака принесут с собой слабый дождь, которые быстро промчатся через всю Эстонию, однако вечером возможен и мокрый снег. Ожидается усиление западного и юго-западного ветра, после обеда немного ослабеет, и начиная с островов развернётся на северо-западный. Температура воздуха преимущественно плюсовая, но к вечеру начинается новый приток более холодного воздуха.
В пятницу (26.02) днем облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь, вечером также и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный 6-12, порывами 15-18 м/с, после обеда постепенно ослабеет и, начиная с островов, развернётся на северо-западный. Температура воздуха +3..+7°С вечером понизится.