Понедельник будет прохладным и пасмурным
Температура воздуха, которая во многих местах пересекла нулевую отметку в сторону положительных значений, в течение суток, начиная с северо-востока и севера, вновь понизится.
Температура воздуха, которая во многих местах пересекла нулевую отметку в сторону положительных значений, в течение суток, начиная с северо-востока и севера, вновь понизится.
Воздух влажный и день предстоит тихий и пасмурный, однако значительный температурный градиент создаст условия для дальнейшего усиления северо-восточного ветра на северном побережье. Мокрые от талого снега дороги стремятся к замерзанию. Это требует особого внимания как при ходьбе, так и на колесах.
В понедельник (22.02) днем преимущественно облачно. По востоку Эстонии пройдет местами снег, мокрый снег и дождь. Опасность гололеда. До обеда местами туман. Ветер повсеместно повернет к восточному направлению 4-10, на северном побережье порывы 12-15 м/с. Температура воздуха по северу страны -2..-9, на юге Эстонии 0..+2, но к вечеру понизится до -2..-8°С, по западу Эстонии -2..+4°С.