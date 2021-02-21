Понедельник будет прохладным и пасмурным

Воздух влажный и день предстоит тихий и пасмурный, однако значительный температурный градиент создаст условия для дальнейшего усиления северо-восточного ветра на северном побережье. Мокрые от талого снега дороги стремятся к замерзанию. Это требует особого внимания как при ходьбе, так и на колесах.