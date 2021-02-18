Чт, 18.02.2021
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  • Эстонский фотограф запечатлел красоту зимнего утра
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Галерея ⟩ Эстонский фотограф запечатлел красоту зимнего утра

Сегодня рано утром термометры по всей Эстонии показывали около 20 градусов мороза. Мороз и солнце - всегда неповторимое зрелище.

Фотограф портала Sakala Марко Саарм поймал на камеру красоту природы, а чтобы можно было разглядеть пейзаж сверху, запустил дрон. Так родились фотографии, на которых утренний зимний Вильянди запечатлен во всей красе.

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