Галерея ⟩ Эстонский фотограф запечатлел красоту зимнего утра
Сегодня рано утром термометры по всей Эстонии показывали около 20 градусов мороза. Мороз и солнце - всегда неповторимое зрелище.
Сегодня рано утром термометры по всей Эстонии показывали около 20 градусов мороза. Мороз и солнце - всегда неповторимое зрелище.
Фотограф портала Sakala Марко Саарм поймал на камеру красоту природы, а чтобы можно было разглядеть пейзаж сверху, запустил дрон. Так родились фотографии, на которых утренний зимний Вильянди запечатлен во всей красе.