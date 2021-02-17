Завтра синоптики обещают до 18 градусов мороза
Яркое синее небо, сверкающий на солнце снег и почти не ощущаемый ветер- таков ожидается день четверга.
Яркое синее небо, сверкающий на солнце снег и почти не ощущаемый ветер- таков ожидается день четверга.
В такую погоду лучше всего в окружении заснеженной природы насладиться зимними видами спорта т.к. довольно сильные морозы не дадут долго стоять на месте.
В четверг (18.02) днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер станет южных направлений 2-8, вечером на островах порывы до 12 м/с. Температура воздуха -13..-18, на островах местами -8..-10°С.