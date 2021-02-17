Ср, 17.02.2021
Weather estonia Погода в Эстонии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Завтра синоптики обещают до 18 градусов мороза
1 мин для прочтения

Завтра синоптики обещают до 18 градусов мороза

Зима. ФОТО: Sander Ilvest

Яркое синее небо, сверкающий на солнце снег и почти не ощущаемый ветер- таков ожидается день четверга.

В такую погоду лучше всего в окружении заснеженной природы насладиться зимними видами спорта т.к. довольно сильные морозы не дадут долго стоять на месте.

В четверг (18.02) днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер станет южных направлений 2-8, вечером на островах порывы до 12 м/с. Температура воздуха -13..-18, на островах местами -8..-10°С.

Читать также

Tamrex

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back