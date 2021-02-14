Синоптики: нас ждет небольшое потепление перед очередным похолоданием

В понедельник, 15 февраля, задует умеренный западный ветер, который на вторник гарантирует мягкую зиму с выпадением снега. Вслед за этим ветер повернет к восточной четверти и, начиная с середины недели, зима вновь напомнит о себе более суровыми условиями.