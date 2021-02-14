Синоптики: нас ждет небольшое потепление перед очередным похолоданием

В понедельник, 15 февраля, задует умеренный западный ветер, который на вторник гарантирует мягкую зиму с выпадением снега. Вслед за этим ветер повернет к восточной четверти и, начиная с середины недели, зима вновь напомнит о себе более суровыми условиями.
В понедельник днем переменная облачность. Во второй половине дня по северо-востоку Эстонии возможен небольшой снег. Ветер преимущественно западной четверти 2-8, после обеда на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -2..-8, на востоке Эстонии до -10°С, на западном побережье островов к вечеру повысится до 0..+1°С.