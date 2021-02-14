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Синоптики: нас ждет небольшое потепление перед очередным похолоданием

Зима. ФОТО: Sander Ilvest

Область повышенного давления берет бразды правления в свои руки. Всё более продолжительное время можно наслаждаться солнечными лучами в дневные часы, а на ночном небе любоваться звездами.

В понедельник, 15 февраля, задует умеренный западный ветер, который на вторник гарантирует мягкую зиму с выпадением снега. Вслед за этим ветер повернет к восточной четверти и, начиная с середины недели, зима вновь напомнит о себе более суровыми условиями.

В понедельник днем переменная облачность. Во второй половине дня по северо-востоку Эстонии возможен небольшой снег. Ветер преимущественно западной четверти 2-8, после обеда на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -2..-8, на востоке Эстонии до -10°С, на западном побережье островов к вечеру повысится до 0..+1°С.

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