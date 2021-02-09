Завтра синоптики вновь обещают мороз
Погода Эстонии находится под влиянием холодной области высокого давления, простирающейся от Скандинавии до России и расположенной на юге области низкого давления.
Погода Эстонии находится под влиянием холодной области высокого давления, простирающейся от Скандинавии до России и расположенной на юге области низкого давления.
Вслед за ясной холодной ночью на небе все больше прояснений, однако первые облачные массивы, которые принесут очередную порцию снега, заденут южные районы страны только к вечеру. Воздушная масса остается все еще холодной и показания термометров застряли у отметки -15°С.
В среду (10.02.) днем небольшая и переменная облачность, во второй половине дня, начиная с юга, облачность уплотнится. Вечером местами возможен легкий снег. Ветер восточной четверти 2-8, на побережье островов порывами 12 м/с. Температура воздуха -10..-16, на побережье местами -7..-9°С.