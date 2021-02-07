Будьте осторожны ⟩ К водителям обратились с предупреждением
Центр управления дорожным движением в воскресенье предупреждает водителей, что на дорогах повсеместно сохраняется гололедица.
Центр управления дорожным движением в воскресенье предупреждает водителей, что на дорогах повсеместно сохраняется гололедица.
Рано утром дорожное покрытие основных и общегосударственных магистралей местами влажное от реагентов, местами сухое. По многим регионам на трассах между колеями смесь снега с реагентами, местами дорожное покрытие обледенело. На северном побережье Вирумаа местами легкая поземка. На дорогах повсеместно местами гололедица, однако больше всего дороги обледенели на севере и западе страны. Водителей просят проявлять внимательность и осторожность.
По прогнозу, днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег, температура воздуха ожидается до 13 градусов мороза. Условия на дорогах зимние.