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Будьте осторожны ⟩ К водителям обратились с предупреждением

Гололедица. ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Центр управления дорожным движением в воскресенье предупреждает водителей, что на дорогах повсеместно сохраняется гололедица.

Рано утром дорожное покрытие основных и общегосударственных магистралей местами влажное от реагентов, местами сухое. По многим регионам на трассах между колеями смесь снега с реагентами, местами дорожное покрытие обледенело. На северном побережье Вирумаа местами легкая поземка. На дорогах повсеместно местами гололедица, однако больше всего дороги обледенели на севере и западе страны. Водителей просят проявлять внимательность и осторожность. 

По прогнозу, днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег, температура воздуха ожидается до 13 градусов мороза. Условия на дорогах зимние. 

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