Будьте осторожны ⟩ К водителям обратились с предупреждением

Рано утром дорожное покрытие основных и общегосударственных магистралей местами влажное от реагентов, местами сухое. По многим регионам на трассах между колеями смесь снега с реагентами, местами дорожное покрытие обледенело. На северном побережье Вирумаа местами легкая поземка. На дорогах повсеместно местами гололедица, однако больше всего дороги обледенели на севере и западе страны. Водителей просят проявлять внимательность и осторожность.