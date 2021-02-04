В Эстонии ударят морозы до -25°C

В субботу Эстония будет находиться между западным антициклоном и восточным циклоном, ожидается погода без существенных осадков, только по отдельным регионам пройдут легкие снегопады. Ветер северных направлений, умеренный. Температура воздуха ночью 8-13, вдали от побережья в ясную погоду 15, днем 6-11 градусов мороза.

В воскресенье кромка скандинавского антициклона будет пролегать над Эстонией. По отдельным регионам возможны легкие снегопады. Ветер северных направлений уляжется. Температура воздуха ночью 7-12, местами 14, днем 5-10 градусов мороза.

В понедельник холодный антициклон будет преобладать во всей Северной Европе. В Эстонии не ожидается сильных осадков, только на острова с моря может принести облака и возможны легкие снегопады. Ветер уляжется. Температура воздуха ночью 8-13, местами 15, днем 7-11 градусов мороза.

Во вторник под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. Ветер слабый, преимущественно восточных направлений. Облачность рассеется, похолодает. Температура воздуха ночью 10-15, утром при ясной погоде 20, днем 8-13 градусов мороза.

В среду антициклон сосредоточится над Скандинавией и усилится, а в четверг распространится в район Балтийского моря. В Эстонии погода без существенных осадков, безветренная и морозная. Температура воздуха ночью вдали от побережью по многим регионам до 20, в ночь на четверг до 25 градусов мороза, днем 10-15 градусов мороза. Погода будет мягкой только вблизи свободного от льда побережья.