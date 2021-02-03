Ср, 3.02.2021
Weather estonia Погода в Эстонии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Завтра синоптики обещают холодный ветер и мороз
1 мин для прочтения

Завтра синоптики обещают холодный ветер и мороз

Зима. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig

Циклон отступает в сторону России и вслед за ним в районе Балтийского моря усиливается влияние области высокого давления.

Центральная часть этого барического образования располагается над Гренландией, своей юго-восточной периферией протягиваясь через Скандинавию до Эстонии, что послужит открытию пути для проникновения холодного северного ветра.

В четверг (4.02.) облачно с прояснениями и без существенных осадков. Местами поземок. Ветер северной четверти 4-9 м/с, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -4..-9°C.

Читать также

Tamrex

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back