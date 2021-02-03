Завтра синоптики обещают холодный ветер и мороз
Циклон отступает в сторону России и вслед за ним в районе Балтийского моря усиливается влияние области высокого давления.
Циклон отступает в сторону России и вслед за ним в районе Балтийского моря усиливается влияние области высокого давления.
Центральная часть этого барического образования располагается над Гренландией, своей юго-восточной периферией протягиваясь через Скандинавию до Эстонии, что послужит открытию пути для проникновения холодного северного ветра.
В четверг (4.02.) облачно с прояснениями и без существенных осадков. Местами поземок. Ветер северной четверти 4-9 м/с, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -4..-9°C.