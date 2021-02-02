Синоптики: снегопады отступят
В среду Эстония будет находится на границе между отступающим на Россию циклоном и усиливающимся над Скандинавией антициклоном.
В среду Эстония будет находится на границе между отступающим на Россию циклоном и усиливающимся над Скандинавией антициклоном.
Снегопады ослабеют и даже кое где покажется солнце. Ветер постепенно повернет к северу и усилится, прежде всего в прибрежных районах. Станет холоднее.
В среду, 3 февраля, в Эстонии будет облачно с прояснениями, местами пройдет снег. Ветер западной четверти 2-8 м/с, на островах и побережье ветер северной четверти 6-11, порывами 14 м/с.
Температура воздуха составит от -1 до -6°C.