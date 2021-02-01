Служба погоды Эстонии ввела новые климатические нормативы

«Климатические нормы помогают сравнивать климат разных регионов, а также то, насколько погода в январе этого года отличается от средней январской. «Небольшие изменения среднегодовых температур для обычных людей незаметны, но глобальные климатические центры с пристальным вниманием отслеживают средние повышения температуры в контексте климатических изменений, — сказал руководитель агентства Таймар Ала. — Повышение средней глобальной температуры даже на небольшие доли может прямо влиять на здоровье человека, флору и фауну, мировую экономику и всю ее инфраструктуру».

Согласно новым климатическим нормам, средняя годовая температура воздуха в Эстонии составляет 6,4 градуса, что на 0,4 градуса выше, чем за предыдущий период 1981-2010 годов. В разрезе месяцев средняя температура воздуха в Эстонии повышалась почти каждый месяц — в какие-то месяцы значительно, в какие-то — не очень. Самое большое изменение произошло в декабре — среднемесячная температура воздуха повысилась на один градус. Средняя температура воздуха в феврале и ноябре повысилась на 0,7 градуса. Однако средняя температура воздуха в октябре не изменилась. Средняя температура воздуха в мае изменилась всего на 0,1 градуса.

Ала пояснил, что переход на новые климатические стандарты вытекает из требований Всемирной метеорологической организации (WMO), время внедрения варьируется по странам в зависимости от того, сколько времени требует анализ данных.

«В службе погоды нашего государства необходимая подготовка проведена еще в прошлом году, тем самым мы смогли с начала года перейти на новые нормы», — пояснил Ала.

В соответствии с требованиями, установленными WMO, для краткосрочной оценки можно пользоваться новой климатической нормой, если же рассматривается изменение климата, то по-прежнему необходимо использовать нормы 1961–1990 годов. Поскольку становится все теплее, каждая последующая норма показывает меньшее изменение, чем сравнение с нормой 1961-1990 годов.