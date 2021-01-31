Затишье перед бурей? В понедельник в Эстонии ожидается мягкая зимняя погода
Циклон уходит с Финского залива на северо-восток и при этом заполняется. Влаги еще много, но снег уже будет кратковременного характера, с прояснениями, да и не везде.
Циклон уходит с Финского залива на северо-восток и при этом заполняется. Влаги еще много, но снег уже будет кратковременного характера, с прояснениями, да и не везде.
В ночь на вторник гребень повышенного давления даст перерыв в осадках, а вот днем 2 февраля прибудет следующая порция осадков, усилится юго-западный ветер и кое-где возможна метель. На западе Эстонии температура воздуха приблизится к нулю и возрастет опасность гололеда.
В понедельник, 1 февраля, днем облачно с прояснениями. Во многих местах снег, к вечеру вероятность осадков уменьшится. Ветер западных направлений 2-8, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.