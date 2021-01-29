В субботу в Эстонию вновь придет метель
На погоду в Эстонии будет влиять циклон, устремившийся на восток Финского залива, где он и будет постепенно заполняться.
На погоду в Эстонии будет влиять циклон, устремившийся на восток Финского залива, где он и будет постепенно заполняться.
В субботу у нас снег, а порывистый северо-западный ветер вызовет кое-где и метель. К воскресенью циклон утратит силу, осадки станут реже, да и ветер ослабеет. Показатели термометра останутся по-зимнему ниже нулевой отметки.
В субботу, 30 января, днем в Эстонии будет облачно. Во многих местах снег, кое-где метель. Ветер западных направлений 5-11, на островах и северо-западном побережье северо-западный ветер порывами до 18 м/с, вечером ослабеет, на северо-востоке Эстонии ветер переменный 2-7 м/с.
Температура воздуха составит от -1 до -5°С.