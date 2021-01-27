Ср, 27.01.2021
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Эстония окажется между двумя циклонами: как изменится наша погода?

Зима в Пярнумаа. ФОТО: Urmas Luik

Влияние циклона, заполняющегося над западом России, ослабевает, но на подходе следующий, который выйдет в четверг днем на юг Балтики. 

Между двумя циклонами в Эстонии будет тихо и небольшой снег лишь в отдельных местах. Преобладающая температура воздуха слабо минусовая, во второй половине дня еще понизится. На дорогах будет скользко. 

В четверг, 28 января, днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, после полудня в районе Рижского залива усилится юго-восточный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха -3..+1°С, во второй половине дня понизится.

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