Эстония окажется между двумя циклонами: как изменится наша погода?
Влияние циклона, заполняющегося над западом России, ослабевает, но на подходе следующий, который выйдет в четверг днем на юг Балтики.
Влияние циклона, заполняющегося над западом России, ослабевает, но на подходе следующий, который выйдет в четверг днем на юг Балтики.
Между двумя циклонами в Эстонии будет тихо и небольшой снег лишь в отдельных местах. Преобладающая температура воздуха слабо минусовая, во второй половине дня еще понизится. На дорогах будет скользко.
В четверг, 28 января, днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, после полудня в районе Рижского залива усилится юго-восточный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха -3..+1°С, во второй половине дня понизится.