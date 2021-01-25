На Эстонию надвигаются снегопад и мокрый снег
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник до полуночи ожидается облачная с прояснениями погода, местами туманы. На западе страны местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег.
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник до полуночи ожидается облачная с прояснениями погода, местами туманы. На западе страны местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег.
После полуночи начиная с юга страны облачность уплотнится, на юго-восток страны придет зона снегопадов и мокрого снега, которая медленно распространится на север и северо-запад. Ветер южных направлений постепенно сменится ветром северных направлений 2-8 м/с, на побережье до полуночи порывами до 12 м/с, за ночь уляжется. Температура воздуха от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла.
Днем облачно. Зона снегопадов и мокрого снега распространится по всей стране, в восточных уездах также пройдут дожди. Ветер северных направлений 3-9, на островах и побережье северный и северо-западный порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.