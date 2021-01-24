К концу недели синоптики обещают небольшое похолодание
По данным службы погоды Эстонии, в первой половине наступающей недели ожидается легкий снег и похолодание во время прояснений.
По данным службы погоды Эстонии, в первой половине наступающей недели ожидается легкий снег и похолодание во время прояснений.
В ночь на вторник около полуночи ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой мокрый снег и дожди, после полуночи облачность уплотнится, в Юго-Восточной Эстонии пойдет снег и мокрый снег, осадки распространятся на северо-запад. Ветер сменит направление на северное, 2-8 м/сек. Днем сохранится облачная погода, снег и мокрый снег распространятся по всей территории страны, в восточных уездах возможны дожди. Ветер северных направлений, 3-9 м/сек, на островах и побережье северный и северо-западный, порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, местами дожди. Ветер восточных направлений, 2-7, на островах и западном побережье северный и северо-западный, 7-11, порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, на островах мокрый снег и дожди, на материке местами слабый снег и мокрый снег. Ветер западных направлений, 2-7, на островах и западном побережье западный и северо-западный, 6-11, порывами 16 м/сек. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, местами слабый снег. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/сек, на островах около полуночи северо-западный, порывами 15 м/сек. Днем переменная облачность, местами слабый снег. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек, вечером уляжется. Температура воздуха ночью от 4 градусов мороза до +1, днем от нуля до 3 градусов мороза, после полудня немного похолодает.