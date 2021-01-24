Циклон за циклоном: чего ждать от погоды завтра
В ближайшие к берегам Балтийского моря продолжат друг за другом подниматься с юга небольшие частые циклоны.
В ближайшие к берегам Балтийского моря продолжат друг за другом подниматься с юга небольшие частые циклоны.
Только одна зона осадков в понедельник утром сместится с Эстонии на север, как вечером к юго-восточной границе уже подойдет новая зона, но на этот раз уже твердых осадков. В течение дня температура воздуха еще будет оставаться слабоположительной, но уже к вечеру столбики термометров начнут постепенно опускаться до минусовых отметок, и на мокрых дорогах образуется гололедица.
В понедельник (25.01) днем в основном облачно. Местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег, в первой половине дня местами сохранится туман. Ветер южный, юго-восточный, на островах развернется к юго-западному 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0…+3°С.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!