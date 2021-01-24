Циклон за циклоном: чего ждать от погоды завтра

Только одна зона осадков в понедельник утром сместится с Эстонии на север, как вечером к юго-восточной границе уже подойдет новая зона, но на этот раз уже твердых осадков. В течение дня температура воздуха еще будет оставаться слабоположительной, но уже к вечеру столбики термометров начнут постепенно опускаться до минусовых отметок, и на мокрых дорогах образуется гололедица.