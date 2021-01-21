Чт, 21.01.2021
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Завтра синоптики обещают оттепель

Оттепель в Эстонии. ФОТО: Mihkel Maripuu

Эстония останется на восточной периферии активного циклона и с южным потоком к нам чередой будут поступать новые и новые порции тепла и влаги.

Не успеет одна зона осадков уйти, как следом с юго-запада подходит следующая. Поскольку преобладать уже будут слабоположительные температуры воздуха, то и осадки в виде дождя и мокрого снега. На периферии циклона господствуют довольно сильные южные ветры.

В пятницу (22.01) облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег, во второй половине дня юго-запада Эстонии достигнет новая зона осадков и распространится далее на северо-восток. Ветер южных направлений 4-9, на побережье порывы до 13 м/с, во второй половине дня усилится южный, юго-восточный ветер 5-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

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