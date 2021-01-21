Завтра синоптики обещают оттепель

Не успеет одна зона осадков уйти, как следом с юго-запада подходит следующая. Поскольку преобладать уже будут слабоположительные температуры воздуха, то и осадки в виде дождя и мокрого снега. На периферии циклона господствуют довольно сильные южные ветры.

В пятницу (22.01) облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег, во второй половине дня юго-запада Эстонии достигнет новая зона осадков и распространится далее на северо-восток. Ветер южных направлений 4-9, на побережье порывы до 13 м/с, во второй половине дня усилится южный, юго-восточный ветер 5-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.