В Эстонии пройдут снегопад и ледяной дождь

На островах после полуночи снег перейдет в мокрый снег и дождь, также возможен ледяной дождь, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-12, на побережье порывами до 15-18 м/с, после полуночи на островах южный и юго-западный. На западе страны температура воздуха 2-8, в Центральной и Восточной Эстонии 8-12 градусов мороза, после полуночи начиная с островов потеплеет.

Днем облачно. Начиная с запада снег постепенно перейдет в мокрый снег и дождь, также возможен ледяной дождь, на дорогах гололедица. Во второй половине дня, начиная с островов, осадки прекратятся, ожидаются прояснения по отдельным регионам. Ветер с юго-восточного переменится на южный и юго-западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, только на северо-востоке страны 4-7 градусов мороза.