В ближайшие дни синоптики обещают резкое потепление

В ночь на четверг облачно. Пройдут снегопады и метели, на островах снег перейдет в мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-12, на побережье порывами до 15-18 м/сек, после полуночи начиная с островов подует южный и юго-западный. Температура воздуха до полуночи на западе страны 2-7, в центральных районах и на востоке 7-12 градусов мороза, после полуночи постепенно потеплеет. Днем облачно с прояснениями. Начиная с запада снегопады постепенно перейдут в мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Вечером осадки прекратятся. Ветер южных направлений, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на северо-востоке страны 1-5 градусов мороза.

В ночь на пятницу облачно с прояснениями. После полуночи по многим регионам пройдут снег, мокрый снег и дожди. Возможна гололедица. Ветер южных направлений, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Местами мокрый снег и дожди, во второй половине дня на острова придет зона сильных осадков, которая распространится на восток. Сохранится вероятность гололедицы. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на побережье порывами до 14, на островах до 17 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса тепла.