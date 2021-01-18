Завтра синоптики обещают спокойную зимнюю погоду

Поэтому у нас сохранится умеренно морозная зимняя погода, и только на побережье островов, где под влиянием ветра, дующего с незамерзшей водной поверхности моря, температура поднимется немного выше нуля градусов. Выпадет легкий снег, да и то в основном в западной Эстонии.