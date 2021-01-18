Завтра синоптики обещают спокойную зимнюю погоду
С юго-запада к нам медленно приближается ложбина, хотя находящаяся перед ней зона повышенного давления не торопится уходить.
С юго-запада к нам медленно приближается ложбина, хотя находящаяся перед ней зона повышенного давления не торопится уходить.
Поэтому у нас сохранится умеренно морозная зимняя погода, и только на побережье островов, где под влиянием ветра, дующего с незамерзшей водной поверхности моря, температура поднимется немного выше нуля градусов. Выпадет легкий снег, да и то в основном в западной Эстонии.
Во вторник (19.01) облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с, вечером, начиная с островов, ветер развернется к юго-восточному направлению и немного усилится. Температура воздуха в западной Эстонии -1...-6, в центральной Эстонии и по востоку страны -7…-12, на западном побережье островов до +2°С.