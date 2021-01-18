Пн, 18.01.2021
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Завтра синоптики обещают спокойную зимнюю погоду

Зима в Таллинне. ФОТО: Madis Veltman

С юго-запада к нам медленно приближается ложбина, хотя находящаяся перед ней зона повышенного давления не торопится уходить.

Поэтому у нас сохранится умеренно морозная зимняя погода, и только на побережье островов, где под влиянием ветра, дующего с незамерзшей водной поверхности моря, температура поднимется немного выше нуля градусов. Выпадет легкий снег, да и то в основном в западной Эстонии.

Во вторник (19.01) облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с, вечером, начиная с островов, ветер развернется к юго-восточному направлению и немного усилится. Температура воздуха в западной Эстонии -1...-6, в центральной Эстонии и по востоку страны -7…-12, на западном побережье островов до +2°С.

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