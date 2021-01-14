Завтра синоптики обещают холодный день со снегом

Температура воздуха в субботу и воскресенье ночью во внутренних районах Эстонии понизится до -10..-16, на востоке и юге местами ниже -20 градусов, и даже днем температура сильно не повысится. Только в воскресенье, когда ветер развернется на западную четверть, показания термометров вырастут до -5..-12 градусов, на островах и побережье на несколько делений выше. Местами пройдет легкий снег, а к северному побережью уже сегодня иногда будут подходить более плотные снежные облака.