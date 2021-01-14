Завтра синоптики обещают холодный день со снегом
Отдаленная периферия области низкого давления и близость области высокого давления вместе с северными и северо-восточными ветрами обеспечивают нам бодрящий холод.
Отдаленная периферия области низкого давления и близость области высокого давления вместе с северными и северо-восточными ветрами обеспечивают нам бодрящий холод.
Температура воздуха в субботу и воскресенье ночью во внутренних районах Эстонии понизится до -10..-16, на востоке и юге местами ниже -20 градусов, и даже днем температура сильно не повысится. Только в воскресенье, когда ветер развернется на западную четверть, показания термометров вырастут до -5..-12 градусов, на островах и побережье на несколько делений выше. Местами пройдет легкий снег, а к северному побережью уже сегодня иногда будут подходить более плотные снежные облака.
Днем (15.01) облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха в западной Эстонии -6..-11, в центральной и восточной Эстонии -10.. -15°С.