В ближайшие дни синоптики обещают до 22 градусов мороза

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам слабый снег. Ветер северо-восточный и северный, 3-9 м/сек, на побережье порывами до 13 м/сек. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам слабый снег. Ветер северо-восточный и северный, 3-9 м/сек, на побережье порывами до 13 м/сек, к вечеру ослабеет. Температура воздуха ночью 8-13, в Восточной Эстонии до 18 градусов мороза, на юго-востоке до 21 градуса мороза; днем 7-12 градусов мороза, в Восточной Эстонии до 15 градусов мороза, на юго-востоке до 18 градусов мороза.

В ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода, слабый снег преимущественно на западе страны. Ветер северных направлений, 2-6, на побережье до 9 м/сек. Днем облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер восточных направлений, 1-4, на побережье до 8 м/сек. Температура воздуха ночью на островах и западном побережье 4-9, во внутренних районах материковой части страны 10-15, в Восточной Эстонии до 22 градусов мороза; днем на западе страны 4-9, на востоке 10-15, в Юго-Восточной Эстонии и у Чудского озера до 18 градусов мороза.