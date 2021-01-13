Завтра синоптики обещают снежный морозный день

После полуночи прояснится, осадков будет меньше. Ветер восточный и северо-восточный, 4-10, на побережье порывами до 14, на северном побережье до 17 м/сек. Температура воздуха на островах и западном побережье 3-7 градуса мороза, на материке 8-14, на северо-востоке страны до 18 градусов мороза.