Ср, 13.01.2021
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Завтра синоптики обещают снежный морозный день

Зима.

ФОТО: Madis Veltman

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная погода, по многим регионам слабый снег, поземка.

После полуночи прояснится, осадков будет меньше. Ветер восточный и северо-восточный, 4-10, на побережье порывами до 14, на северном побережье до 17 м/сек. Температура воздуха на островах и западном побережье 3-7 градуса мороза, на материке 8-14, на северо-востоке страны до 18 градусов мороза. 

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами слабый снег. Ветер северо-восточный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 7-13, на востоке страны до 15, на северо-западе материковой части страны и на островах 3-6 градусов мороза, к вечеру еще похолодает. 

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