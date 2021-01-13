Завтра синоптики обещают снежный морозный день
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная погода, по многим регионам слабый снег, поземка.
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная погода, по многим регионам слабый снег, поземка.
После полуночи прояснится, осадков будет меньше. Ветер восточный и северо-восточный, 4-10, на побережье порывами до 14, на северном побережье до 17 м/сек. Температура воздуха на островах и западном побережье 3-7 градуса мороза, на материке 8-14, на северо-востоке страны до 18 градусов мороза.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами слабый снег. Ветер северо-восточный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 7-13, на востоке страны до 15, на северо-западе материковой части страны и на островах 3-6 градусов мороза, к вечеру еще похолодает.
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