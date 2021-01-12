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Завтра синоптики обещают снег и метели, но во второй половине дня погода изменится

Зима.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная погода. Ожидаются снегопады и метели, на островах также пройдет мокрый снег.

Ветер юго-восточный и южный, 6-11, порывами до 14, на островах и побережье 8-13, порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла.

Днем облачно со снегом и метелями, во второй половине дня осадков станет меньше. Ветер юго-восточный и восточный, 5-11, на побережье порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье местами 0-1 градус тепла, вечером в Ида-Вирумаа местами похолодает до 9 градусов мороза.

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