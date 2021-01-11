Метеопредупреждение: на Эстонию надвигается снежная буря

Завтра на побережье усилится юго-восточный и южный ветер, порывы которого составят 20 метров в секунду, а на островах, западном и юго-западном побережьях порывами до 23 метров в секунду. На Хийумаа и Сааремаа порывы могут достигать 25 метров в секунду. На материке ветер усилится после полуночи и будет достигать порывами 15, а утром 17 метров в секунду.

Снегопад ночью распространится по всему материку, ожидается метель, на западе возможен мокрый снег.

Днем снегопад и метель продолжатся. Ветер будет сильным до самого вечера, после начнет постепенно утихать.

Внимание! Дорожная обстановка станет сложной. Плотный снегопад и мокрый снег ухудшат видимость. На дорогах возможно возникновение заносов, а из-за порывов ветра усложнится управляемость автомобилей.

Штормовой ветер может ломать деревья и вызывать перебои в электро- и водоснабжении.