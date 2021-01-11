Галерея ⟩ Ригу замело: на дороги выехала вся снегоуборочная техника, транспорт встал

В Rīgas satiksme (муниципальное предприятие, обеспечивающее городские перевозки общественным транспортом в Риге - прим.) сообщили, что больше всего запаздывали автобусы, в среднем минут на 20, в то время как троллейбусы отставали от графика в пределах 10 минут. В движении трамваев существенных задержек не наблюдалось.

Из-за продолжительного снегопада на дороги столицы Латвии выехала вся снегоуборочная техника, сообщили в Департаменте сообщения Рижской думы. Всего выехали 50 снегоуборочных машин разной специализации.

В департаменте отметили, что снег с магистральных улиц и мостов должен быть убран в течение трех часов после окончания снегопада, поэтому во время интенсивного снегопада движение может быть затруднено.

По словам синоптиков, в понедельник, 11 января, снегопад должен прекратиться во второй половине дня, но затем он вновь возобновится во вторник и продлится почти 30 часов. Во вторник также ожидаются метели, так как южный ветер в порывах усилится до 16 метров в секунду. Ожидается, что к середине недели глубина снега в столице составит около 15 см.