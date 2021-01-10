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  • Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигаются штормовой ветер и метель
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Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигаются штормовой ветер и метель

Метель

ФОТО: Mihkel Maripuu

Ложбина низкого давления с осадками уходит из Эстонии, но вблизи Осло закручивается новый, активный циклон и перемещается на Ботнический залив. 

На его периферии временами снег, на побережье и мокрый снег. Юго-восточный ветер постепенно усилится и местами возможна метель. Морозы смягчатся, на западе Эстонии температура воздуха около нуля, на востоке слабые минусы. Вечером новая зона интенсивных осадков достигнет нашей западной окраины и ветер станет щтормовым.

В понедельник, 11 января, облачно. Во многих местах снег и мокрый снег. Вечером запада Эстонии достигнет новая зона осадков, местами метель. Ветер южных направлений 4-9, на побережье порывы 13 м/с, вечером усилится юго-восточный ветер 6-11, порывы 14, на островах и побережье 9-14, порывы 20 м/с. Температура воздуха -3..+2, на северо-востоке до -5°С.

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