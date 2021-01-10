Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигаются штормовой ветер и метель

На его периферии временами снег, на побережье и мокрый снег. Юго-восточный ветер постепенно усилится и местами возможна метель. Морозы смягчатся, на западе Эстонии температура воздуха около нуля, на востоке слабые минусы. Вечером новая зона интенсивных осадков достигнет нашей западной окраины и ветер станет щтормовым.