Циклон отступает: какой будет погода завтра

Слой низких облаков, скрывающих небо, поднимется выше и истончится, возникнут прояснения и днем станет светлее. Сильных осадков не будет, однако на северном побережье может выпасть слабый снег. Восточные ветра добавят холода и показания термометров значительно не повысятся, а вместо этого после обеда начнут понижаться.