Пт, 8.01.2021
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Циклон отступает: какой будет погода завтра

Зима в Кадриорге.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Циклон отступает и зона влияния области высокого давления, охватывающая северные страны, распространится и через Финский залив.

Слой низких облаков, скрывающих небо, поднимется выше и истончится, возникнут прояснения и днем станет светлее. Сильных осадков не будет, однако на северном побережье может выпасть слабый снег. Восточные ветра добавят холода и показания термометров значительно не повысятся, а вместо этого после обеда начнут понижаться.

В субботу (09.01) облачно с прояснениями. Местами, преимущественно на северном побережье, пройдет слабый снег. Ветер северо-восточный 3-9, на побережье порывами 12 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха на западе Эстонии -2..-7, по востоку -7..-10°С.

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