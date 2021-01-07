Пятница в Эстонии выдастся морозной
Циклон отошел и погода в Эстонии будет достаточно ровной, без существенных осадков и сильного ветра, но и цвет неба разнообразием не порадует: преобладать будут оттенки серого.
Циклон отошел и погода в Эстонии будет достаточно ровной, без существенных осадков и сильного ветра, но и цвет неба разнообразием не порадует: преобладать будут оттенки серого.
С восточными ветрами к нам поступит дополнительная порция холодного воздуха, так что дневные значения температуры не будут сильно отличаться от ночных, а к вечеру похолодает еще больше.
В пятницу, 8 января, сохранится преимущественно облачная погода, но без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-9, на побережье порывами 13 м/с.
Температура воздуха от -1 до -6°С.