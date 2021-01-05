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Среда в Эстонии будет ветреной и снежной

Зима в Кадриорге.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Над Скандинавией через Финляндию до России располагается пояс повышенного давления.

На южное побережье Балтийского моря смещается область низкого давления область низкого давления. Такое противостояние приведет к возникновению порывов ветра. Осадки будут в виде снега лишь во второй половине дня и только в отдельных местах.

В среду, 6 января, днем преимущественно облачно. Во второй половине дня местами пройдет небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с.

Температура воздуха составит -1..-4, на побережье островов до +1°С.

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