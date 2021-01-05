Среда в Эстонии будет ветреной и снежной
Над Скандинавией через Финляндию до России располагается пояс повышенного давления.
Над Скандинавией через Финляндию до России располагается пояс повышенного давления.
На южное побережье Балтийского моря смещается область низкого давления область низкого давления. Такое противостояние приведет к возникновению порывов ветра. Осадки будут в виде снега лишь во второй половине дня и только в отдельных местах.
В среду, 6 января, днем преимущественно облачно. Во второй половине дня местами пройдет небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с.
Температура воздуха составит -1..-4, на побережье островов до +1°С.