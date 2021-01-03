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В ближайшие дни синоптики обещают легкий мороз и снегопады

Зима.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидаются как минусовая температура воздуха, так и снегопады. 

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами слабый снег. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков, вечером вероятность осадков увеличится. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10, на побережье порывами до 15, после полудня на островах 17 м/сек. Температура воздуха ночью 2-8 градусов мороза, на побережье островов местами около нуля, днем от нуля до 4 градусов мороза.

В ночь на среду ожидается облачная погода, по многим регионам снег. Ветер восточный и северо-восточный, 5-11, на побережье порывами 15, на островах 18 м/сек. Днем также ожидается облачная погода, местами небольшие осадки. Ветер восточный и северо-восточный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 1-7 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная погода, местами снег и мокрый снег, утром к югу страны подойдет новая полоса снегопадов, которая станет расширяться к северу. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10, на побережье порывами 15 м/сек. Днем облачно, по многим регионам снег, после полудня начиная с юга осадки прекратятся. Ветер юго-восточный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью от 4 градусов мороза до +1, днем от нуля до 4 градусов мороза, на побережье островов до 2 градусов тепла.

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