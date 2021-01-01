Завтра пойдет снег

Местами по регионам туман. Ветер северных направлений, 3-9 м/сек, в Северо-Восточной Эстонии северо-восточный и северный, порывами 14 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до одного градуса тепла. На дорогах опасность гололедицы.

Днем ожидается облачная погода, по многим регионам снег и мокрый снег, на островах и побережье вероятны легкие дожди. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек, до полудня на побережье Вирумаа северо-западный порывами 14 м/сек. Температура воздуха от -1 до 2 градусов тепла. На дорогах опасность гололедицы.