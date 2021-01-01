Пт, 1.01.2021
Weather estonia Погода в Эстонии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
1 мин для прочтения

Завтра пойдет снег

Заснеженное болото.

ФОТО: Arvo Meeks

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на субботу ожидается облачная погода, на востоке страны снег и мокрый снег, на западе осадки только по отдельным регионам.

Местами по регионам туман. Ветер северных направлений, 3-9 м/сек, в Северо-Восточной Эстонии северо-восточный и северный, порывами 14 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до одного градуса тепла. На дорогах опасность гололедицы.

Днем ожидается облачная погода, по многим регионам снег и мокрый снег, на островах и побережье вероятны легкие дожди. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек, до полудня на побережье Вирумаа северо-западный порывами 14 м/сек. Температура воздуха от -1 до 2 градусов тепла. На дорогах опасность гололедицы.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back