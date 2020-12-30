Последний день года будет теплым и с осадками

Начало следующего года тоже будет комфортно спокойным. Первого января местами небольшие осадки, туман и гололед. В конце недели тихо, в основном облачно и без осадков, лишь в ночь на воскресенье пройдет снег. Преобладать будут слабо отрицательные температуры воздуха.