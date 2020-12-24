Завтра синоптики обещают снег

По многим регионам пройдут мокрый снег и снег, местами дожди. По регионам туманы. Ветер преимущественно северных направлений, 2-8, на островах северный порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем преимущественно облачно. Временами пройдут мокрый снег и снег. Вдали от побережья ветер северных направлений, 3-8, на островах и северном побережье северный и северо-восточный, 6-11, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.