Чт, 24.12.2020
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Завтра синоптики обещают снег

Зима.

ФОТО: Madis Veltman

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода.

По многим регионам пройдут мокрый снег и снег, местами дожди. По регионам туманы. Ветер преимущественно северных направлений, 2-8, на островах северный порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем преимущественно облачно. Временами пройдут мокрый снег и снег. Вдали от побережья ветер северных направлений, 3-8, на островах и северном побережье северный и северо-восточный, 6-11, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

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