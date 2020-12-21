Прогноз на завтра: приближается новый циклон

Поступающая с юга воздушная масса относительно теплая и обеспечивает темепратурный фон выше 0. Однако усиливающийся ветер указывает на приближение нового циклона, который быстро смещается с Датских проливов через Балтийское море и уже к вечеру выталкивает на острова сильные осадки.