Прогноз на завтра: приближается новый циклон

Антициклон немного пододвинулся и отпугнул сильные осадки. Лишь кое-где могут моросить дождь или падать хлопья мокрого снега.
Поступающая с юга воздушная масса относительно теплая и обеспечивает темепратурный фон выше 0. Однако усиливающийся ветер указывает на приближение нового циклона, который быстро смещается с Датских проливов через Балтийское море и уже к вечеру выталкивает на острова сильные осадки.
Во вторник (22.12) днем облачно. Местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Вечером островов достигнет новая зона осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на побережье порывы 15, на островах усилится 7-13, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.