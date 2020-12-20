На грядущей неделе синоптики обещают снег

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, дожди и мокрый снег, на юго-востоке страны возможен и снег. К утру осадки прекратятся. Ветер южный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами 15 м/сек. Днем облачная погода, до полудня местами, а во второй половине дня по многим регионам дожди и мокрый снег, на востоке страны также и снег. Ветер южный и юго-восточный, 5-10, на побережье до 12, порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до +4, днем также от нуля до 4 градусов тепла.

В ночь на среду также ожидается облачная погода, на западе страны дожди мокрый снег, на востоке снег и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 5-10, на островах и побережье порывами 15-17 м/сек. Днем преимущественно облачная погода, по многим регионам преимущественно дожди. Ветер южный и юго-западный, 6-12, на островах до полудня юго-западный, после полудня западный и северо-западный, 6-11, на побережье порывами 15 м/сек, на островах ветер сменит направление на западное. Температура воздуха ночью от -1 до +4, к утру немного потеплеет, днем 2-6 градусов тепла.