Завтра синоптики обещают небольшую паузу в осадках

Не успел один циклон уйти с территории Эстонии, как за ним со Скандинавии уже на подходе с плотными дождевыми облаками другой.
Но в четверг в промежутке между двумя циклонами вероятность осадков меньше. Погода останется серой, температуры плюсовые, но дорогах местами может быть ниже 0°С и, особенно второстепенные дороги, могут быть скользкими.
В четверг (17.12) облачно, с отдельными прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Во многих местах сохранится туман. Ветер западной четверти 2-8, в утренние часы на северном побережье порывы северо-западного ветра будут достигать 11 м/с; вечером ветер развернется к южной четверти и усилится на островах до 5-10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0…+4, на островах до +6°С.
На дорогах местами скользко.