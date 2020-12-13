Прогноз до четверга: синоптики обещают снег и дождь

В ночь на вторник в Эстонии облачно с прояснениями. В материковой части до полуночи пройдет слабый снег. В некоторых местах туман. Ветер юго-восточный, южный 2-8 м/с, утром на островах 4-10, порывы 14 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах до +3°С. Во вторник днем в стране преимущественно облачно. В материковой части местами небольшой снег и мокрый снег, в прибрежных районах в некоторых местах слабый дождь. Вечером к островам приближается плотная зона осадков. Опасность гололеда. Ветер в основном южный 4-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

В ночь на среду в Эстонии ожидается облачная погода. Начиная с островов, зона осадков быстро распространится через материк. В континентальных частях пойдет снег и мокрый снег, на западе страны осадки перейдут в дождь. Опасность гололеда. Ветер южный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии -2..+1, западе 0..+3°С. В среду днем также облачно. На востоке Эстонии пройдёт мокрый снег, также снег, на западе страны дождь, также мокрый снег. Ветер южный и юго-западный 5-11, на побережье порывы до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха в континентальных районах 0..+3, на островах +3..+6°С.